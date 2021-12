Anna Pettinelli furiosa con Albe ad Amici 21 | “Non andrai da nessuna parte” Il video dello sfogo

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella scuola dic’è un’insegnante particolarmente arrabbiata:si è sfogata con uno dei suoi allievi,, reo di averla delusa e di non essersi fidato di lei. Così la speaker ha provato a scuoterlo, non andandoci leggera con le critiche al 19enne nato nella provincia di Brescia.se la prende con: durodopo la prova adMai deludere. Ne sa qualcosa, rimproverato duramente nelle scorse ore dopo una prova ritenuta scialba e totalmente impersonale. Il giovane aspirante cantante è finito in sfida e così la coach ha deciso di affrontarlo vis-à-vis. Nelpubblicato anche sui canali ...