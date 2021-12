Amazzonia: deforestazione calata del 19% a novembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La deforestazione nella regione amazzonica a novembre ha registrato un calo del 19%, rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati del sistema Deter - B (Monitoraggio della deforestazione in tempo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lanella regione amazzonica aha registrato un calo del 19%, rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati del sistema Deter - B (Monitoraggio dellain tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazzonia deforestazione Amazzonia: deforestazione calata del 19% a novembre Durante una conferenza stampa, Leite ha evidenziato che il mese di novembre ha registrato la più piccola area di allarmi di deforestazione in Amazzonia dall'inizio della serie storica iniziata nel ...

AMERICA/BRASILE - Difendiamo l'Amazzonia dagli attacchi frontali contro le popolazioni indigene, la foresta pluviale e la sicurezza idrica Nel testo, pervenuto all'Agenzia Fides, le realtà che operano in Amazzonia denunciano che, negli ... Gli effetti dell'"incentivo al crimine" sono la crescita della deforestazione e della combustione. Un'...

Amazzonia: deforestazione calata del 19% a novembre - America Latina Agenzia ANSA Amazzonia: deforestazione calata del 19% a novembre (ANSA) - SAN PAOLO, 15 DIC - La deforestazione nella regione amazzonica a novembre ha registrato un calo del 19%, rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati del sistema Deter-B (Monitoraggio della ...

Cop26, le tre sfide della transizione Il “Patto climatico di Glasgow” sottoscritto da 196 paesi al termine della COP-26 non ha conseguito l’obiettivo più cruciale: la riduzione delle emissioni di gas-effetto al fine di mantenere l’increme ...

