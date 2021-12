Altri guai per Puzzer: arrivato il “foglio di via” anche da Pordenone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se continua così rischia di diventare apolide, per evidenti manifestazioni di (de)merito. Questa mattina a Pordenone, alcuni no vax si erano dati appuntamento fuori dall’ospedale della città friulana come segno di solidarietà nei confronti dei medici sospesi perché non vaccinati. L’obiettivo – come evidenziato da alcune chat in cui si parlava dell’organizzazione di questa protesta – era quello di occupare le stanze della direzione del nosocomio civile della città. Ma le forze dell’ordine sono intervenute prima che tutto ciò accadesse, prevenendo ogni tentativo. E ad arringare la folla c’era anche un volto noto: Stefano Puzzer. E da lì è nato l’ennesimo guaio per l’ex portuale di Trieste. Puzzer ha ricevuto un foglio di via per tre anni anche da ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Se continua così rischia di diventare apolide, per evidenti manifestazioni di (de)merito. Questa mattina a, alcuni no vax si erano dati appuntamento fuori dall’ospedale della città friulana come segno di solidarietà nei confronti dei medici sospesi perché non vaccinati. L’obiettivo – come evidenziato da alcune chat in cui si parlava dell’organizzazione di questa protesta – era quello di occupare le stanze della direzione del nosocomio civile della città. Ma le forze dell’ordine sono intervenute prima che tutto ciò accadesse, prevenendo ogni tentativo. E ad arringare la folla c’eraun volto noto: Stefano. E da lì è nato l’ennesimoo per l’ex portuale di Trieste.ha ricevuto undi via per tre annida ...

