Aguero in lacrime: 'Mi ritiro dal calcio dopo la crisi di aritmia. E' dura ma prima la salute' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sergio 'Kun' Aguero, 33 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Lo ha fatto durante una conferenza stampa convocata al Camp Nou, insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta. 'Ho deciso di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sergio 'Kun', 33 anni, ha annunciato il suodal. Lo ha fattonte una conferenza stampa convocata al Camp Nou, insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta. 'Ho deciso di ...

calciomercatoit : ??Sergio #Aguero in lacrime annuncia il suo ritiro dal calcio giocato per un problema cardiaco ??Ci mancherai Kun! - EnricoTurcato : Le lacrime del “Kun” #Aguero mi toccano. Un grandissimo attaccante, uno che ha scritto per davvero il suo nome ne… - GoalItalia : Le lacrime del Kun: Aguero lascia il calcio ???? [?? @FCBarcelona_es] - LaLuciM : Guardo ora la conferenza di Aguero e in lacrime con lui. Ok. - Corriere : Agüero in lacrime annuncia il suo ritiro dal calcio: «Smetto per la mia salute» -