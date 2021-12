Traffico Roma del 14-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione ancora code sulla Cassia dal raccordo a Tomba di Nerone lungo la Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe e sulla Flaminia da via di Grottarossa a via del Foro Italico qui anche per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Due Ponti sempre per incidente code su via Tiburtina in prossimità di via di Portonaccio intenso ilanche sul tratto urbano con code tra Portonaccio la testa verso il centro trafficata poi la via Laurentina con code tra via di Vigna Murata e la via Cristoforo Colombo sul raccordo in carreggiata interna code tra via Nomentana e la 24 segna fine che ilferroviario sulla linea alta velocitàFirenze traTiburtina e Settebagni è in graduale ripresa dopo l’intervento dell’autorità giudiziaria per i dettagli di ...