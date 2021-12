Slovacchia, a settembre neutralizzato un drone che rappresentava "una potenziale minaccia" per la messa di Papa Francesco (Di martedì 14 dicembre 2021) Un drone che rappresentava 'una potenziale minaccia' per la messa di Papa Francesco a Sastin in Slovacchia fu neutralizzato dall'apparecchiatura elettronica di un'azienda israeliana, la D - Fend. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Unche'una' per ladia Sastin infudall'apparecchiatura elettronica di un'azienda israeliana, la D - Fend. I ...

rtl1025 : ?? Un drone che rappresentava 'una potenziale minaccia' per la messa di #papaFrancesco lo scorso 15 settembre a Sast… - fisco24_info : Papa, 'rimossa minaccia drone durante messa in Slovacchia': Lo rivela il Jerusalem Post, spiegando che solo ora è s… - Tootsie12454296 : @alfo_lanzieri @MassimoFaggioli Strumentalizza. Qui, altro es, in un art. del 26/10/21 Biden e il Papa. papa France… - cora_romero : RT @LaStampa: Morto di Covid monsignor Aldo Giordano: era stato contagiato a settembre durante un viaggio in Slovacchia con Papa Francesco… -