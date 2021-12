Settimo sigillo in campionato per il San Giorgio Volley

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel Sannio (Bn) – Si conclude nel migliore il girone di andata per la DP Noleggi SG, che nella nona giornata disi aggiudica il match contro le giovani e promettenti atlete dellaWorld Napoli con un perentorio 3-0. Partita che sancisce la fine di una prima fase dove le bianco-rosse sangiorgesi hanno dimostrato di avere tutte le carte in regolare per recitare un ruolo da protagoniste in questo difficile torneo di serie C. Perspicace la decisione dei mister Franzese di mandare in campo tutte le ragazze a disposizione, anche per testare il livello di preparazione raggiunto. I parziali sono la chiara testimonianza della superiorità mostrata per tutta la gara. Ora testa alla Final Four di Coppa Campania. Da sabato prossimo le atlete della DP Noleggi SG ...