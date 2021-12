Scuola, scatta l’obbligo vaccinale per docenti e collaboratori scolastici. I presidi temono disagi per supplenze last-minute e sospensioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Stop ai No Vax tra i banchi di Scuola. Da oggi 15 dicembre maestri, professori, collaboratori scolastici e presidi per mettere piede in aula dovranno aver fatto il vaccino o averlo già prenotato nei successivi venti giorni. Il green pass rilasciato a seguito dei tamponi non varrà più. Le regole sono chiare e stabilite dal Decreto Legge 172/2021: gli unici a poter usare ancora la certificazione verde saranno i lavoratori esterni; gli esperti invitati a Scuola, gli assistenti agli alunni disabili e gli operatori delle refezioni scolastiche. Una stretta voluta dal governo Draghi che riguarda gli insegnanti, i bidelli, i dirigenti scolastici che non ne vogliono sapere di fare l’iniezione: stiamo parlando del 6% (60-70 mila) del personale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Stop ai No Vax tra i banchi di. Da oggi 15 dicembre maestri, professori,per mettere piede in aula dovranno aver fatto il vaccino o averlo già prenotato nei successivi venti giorni. Il green pass rilasciato a seguito dei tamponi non varrà più. Le regole sono chiare e stabilite dal Decreto Legge 172/2021: gli unici a poter usare ancora la certificazione verde saranno i lavoratori esterni; gli esperti invitati a, gli assistenti agli alunni disabili e gli operatori delle refezioni scoiche. Una stretta voluta dal governo Draghi che riguarda gli insegnanti, i bidelli, i dirigentiche non ne vogliono sapere di fare l’iniezione: stiamo parlando del 6% (60-70 mila) del personale ...

