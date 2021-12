Questa Chiara Ferragni? Non proprio, eccola in bikini a 14 anni: quasi irriconoscibile | Guarda (Di martedì 14 dicembre 2021) Una Chiara Ferragni così, forse, non l'avete mai vista: classe 1987, l'influencer ha oggi 34 anni. Ma soprattutto conta la bellezza di 25 milioni di follower su Instagram: un impero planetario, una macchina da guerra e soprattutto da soldi. Ma, si diceva: la versione della moglie di Fedez che, forse, ancora non conoscevate. Il tutto, va da sé, viaggia sui social. Laddove ha fatto capolino una foto di Chiara Ferragni alla tenerissima età di 14 anni, quando era soltanto un'adolescente che, forse, non aveva ancora le idee chiare sul suo futuro (o, altrettanto forse, al contrario le aveva già chiarissime). E dunque eccola, Chiara Ferragni in versione teenager, in uno scatto in bikini pubblicata dalla madre, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Unacosì, forse, non l'avete mai vista: classe 1987, l'influencer ha oggi 34. Ma soprattutto conta la bellezza di 25 milioni di follower su Instagram: un impero planetario, una macchina da guerra e soprattutto da soldi. Ma, si diceva: la versione della moglie di Fedez che, forse, ancora non conoscevate. Il tutto, va da sé, viaggia sui social. Laddove ha fatto capolino una foto dialla tenerissima età di 14, quando era soltanto un'adolescente che, forse, non aveva ancora le idee chiare sul suo futuro (o, altrettanto forse, al contrario le aveva già chiarissime). E dunquein versione teenager, in uno scatto inpubblicata dalla madre, la ...

Advertising

Tg3web : Il Presidente Mattarella questa mattina a Milano ha ricordato la strage di piazza Fontana. 'La matrice neofascista… - Myopinion83 : #gfvip l analisi chiara e lucida di questa donna su soleil e Centolatrine di stamattina!! CARMEN SEI LA PRIMA FINAL… - chiara_m80 : RT @mbolognetti: Presidente Mattarella, ma lei non dovrebbe essere il garante del dettato costituzionale? Ancora stato di emergenza? Avalle… - chiamami_V : RT @ChanceGardiner: Notate che fino a settembre l'UK faceva questa chiara tabella riassuntiva con i morti post VACClNO. Oggi fa un lungo re… - GillesGressani : RT @ilGC_: Per tutti quelli che non sono riusciti a seguire l'evento 'Alla ricerca del grande romanzo europeo' di questa sera, potete rived… -