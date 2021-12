Napoli, Luca muore a 15 anni dopo il pranzo con il sushi in un ristorante al Vomero (Di martedì 14 dicembre 2021) Luca era andato con tre amiche a mangiare sushi in un ristorante giapponese del Vomero e già poche ore dopo si era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito. Nove giorni più tardi, il cuore di Luca Piscopo, brillante studente liceale di Soccavo, ha smesso di battere. Aveva 15 anni. Sulla sua morte adesso indaga la Procura che ha disposto l’autopsia e iscritto due nomi nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo: il titolare del ristorante, un cittadino cinese di 55 anni, e il medico di base che ha prescritto a Luca la terapia domiciliare, di 61 anni.L’inchiesta è condotta dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi. I familiari del quindicenne sono assistiti dall’avvocata Marianna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)era andato con tre amiche a mangiarein ungiapponese dele già poche oresi era sentito male, con febbre alta, diarrea e vomito. Nove giorni più tardi, il cuore diPiscopo, brillante studente liceale di Soccavo, ha smesso di battere. Aveva 15. Sulla sua morte adesso indaga la Procura che ha disposto l’autopsia e iscritto due nomi nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo: il titolare del, un cittadino cinese di 55, e il medico di base che ha prescritto ala terapia domiciliare, di 61.L’inchiesta è condotta dai pm Federica D’Amodio e Luigi Landolfi. I familiari del quindicenne sono assistiti dall’avvocata Marianna ...

