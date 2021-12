La Bardiani di Reverberi cresce e raddoppia l' attività con altri 8 giovani Under 23

(Di martedì 14 dicembre 2021) Dal 1982, le squadre dirette da Brunosi sono sempre distinte per lanciare nel grande ciclismo i miglioriitaliani. Un nome su tutti, Davide Cassani. Nel 2022, la sua- Csf ...

La Gazzetta dello Sport

Dal 1982, le squadre dirette da Brunosi sono sempre distinte per lanciare nel grande ciclismo i migliori giovani italiani. Un nome su tutti, Davide Cassani. Nel 2022, la sua- Csf Faizané farà un ulteriore salto di ...Importante infatti il bagaglio di esperienza di Sacha Modolo, che dopo essere stato lanciato nel professionismo nella formazione guidata dai, prima Colnago CSF, e dal 2013CSF, ha ...LA PARTNERSHIP. “Siamo felici del rinnovo di questa partnership” dichiara Valerio Marcelli fondatore dell’azienda LifeCode “il lavoro al fianco del team ci ha permesso in questi anni di ricevere impor .... BARDIANI CSF FAIZANÈ E LIFECODE, LA PARTNERSHIP CONTINUA. La partnership attiva dal 2019 si conferma anche per la stagi ...