I Regali di Natale per i nostri amici cani (Di martedì 14 dicembre 2021) In moltissime famiglie il cane è più che il «migliore amico» dell'uomo è un componente vero e proprio della famiglia e, in quanto tale, merita un regalo di Natale. Si calcola che la spesa per questo dono sia stata negli anni passati vicina ai 30 milioni di euro. Un mercato quindi molto florido, che non teme cali nemmeno legati alla Pandemia, anzi, è vero l'esatto contrario. Ciotole artigianali ergonomiche in alluminio smaltato design architetto Anita Temellini. Misura piccola euro 70, misura grande euro 95 di TEMELLINI DOG A PORTER Porta sacchetti “Melasacco” Classic Bordeaux €35 e Camel €32; Collezione vegana e sostenibile, in quanto viene utilizzato il materiale in Pellemela (AppleSkin™ by Frumat), un prodotto che mette insieme la filosofia del non sprecare e la sostenibilità dell’economia circolare. Si tratta di materie prime provenienti dagli scarti della mela di ... Leggi su panorama (Di martedì 14 dicembre 2021) In moltissime famiglie il cane è più che il «migliore amico» dell'uomo è un componente vero e proprio della famiglia e, in quanto tale, merita un regalo di. Si calcola che la spesa per questo dono sia stata negli anni passati vicina ai 30 milioni di euro. Un mercato quindi molto florido, che non teme cali nemmeno legati alla Pandemia, anzi, è vero l'esatto contrario. Ciotole artigianali ergonomiche in alluminio smaltato design architetto Anita Temellini. Misura piccola euro 70, misura grande euro 95 di TEMELLINI DOG A PORTER Porta sacchetti “Melasacco” Classic Bordeaux €35 e Camel €32; Collezione vegana e sostenibile, in quanto viene utilizzato il materiale in Pellemela (AppleSkin™ by Frumat), un prodotto che mette insieme la filosofia del non sprecare e la sostenibilità dell’economia circolare. Si tratta di materie prime provenienti dagli scarti della mela di ...

Advertising

andrewsword2 : RT @pasqualemanci20: @andrewsword2 Me la regali per Natale ? ?? - DavidPadovani3 : Per caso siete in cerca di qualche consiglio per i regali di Natale a fumetti? Date un'occhiata a che cosa vi propo… - tomluca19773 : Se dovete fare regali di natale a parenti o amici poco graditi, ci sono sempre i puzzle da 18000 pezzi solo cielo, eh! - carmine_maturo : RT @GreenItalia1: ??Un libro è sempre un bel dono. Su @wisesocietyit una raccolta di proposte: libri che raccontano la vita di donne che tut… - piliani_zaolo : @MaurizioM19 @mirododentro @barbarab1974 Così babbo natale non ha l'obbligo di lascia i regali... -