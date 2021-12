Hellas Verona, piace l’esterno macedone Alioski (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Hellas Verona vuole rinforzarsi sulla fascia e sta seguendo molto da vicino l’esterno macedone Alioski L’Hellas Verona sta già iniziando a guardarsi intorno per il mercato di gennaio. La società scaligera starebbe pensando a qualche rinforzo sulla fascia. Come riportato da L’Arena i gialloblù sarebbero sulle tracce di Ezgjan Alioski. Esterno macedone e nel giro della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’vuole rinforzarsi sulla fascia e sta seguendo molto da vicinoL’sta già iniziando a guardarsi intorno per il mercato di gennaio. La società scaligera starebbe pensando a qualche rinforzo sulla fascia. Come riportato da L’Arena i gialloblù sarebbero sulle tracce di Ezgjan. Esternoe nel giro della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hellas Verona, per la fascia sinistra spunta il nome del macedone Alioski

