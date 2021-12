Gigi D’Alessio, il dramma del tumore ai polmoni: “bisogna lasciare a Dio la decisione” (Di martedì 14 dicembre 2021) Gigi D’Alessio e il dramma del tumore ai polmoni e l’affermazione che stringe il cuore: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda Uno dei cantautori che nel corso della carriera ha portato la musica neomelodica nel genere moderno dello scenario musicale italiano portando alla luce tantissimi successi che hanno fatto cantare, innamorare e ballare il pubblico italiano ma soprattutto i suoi fan è Gigi D’Alessio. Una delle sue canzoni più famose è Non dirgli mai e Un nuovo bacio, con l’ex compagna Anna Tatangelo, un vero e proprio tormentone. In tutta la sua carriera ha venduto più di 26 milioni di dischi ed è stato in grado di avvicinare il genere neomelodico a quello pop come nessun artista prima di lui era stato in grado di fare. curiosità ... Leggi su topicnews (Di martedì 14 dicembre 2021)e ildelaie l’affermazione che stringe il cuore: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda Uno dei cantautori che nel corso della carriera ha portato la musica neomelodica nel genere moderno dello scenario musicale italiano portando alla luce tantissimi successi che hanno fatto cantare, innamorare e ballare il pubblico italiano ma soprattutto i suoi fan è. Una delle sue canzoni più famose è Non dirgli mai e Un nuovo bacio, con l’ex compagna Anna Tatangelo, un vero e proprio tormentone. In tutta la sua carriera ha venduto più di 26 milioni di dischi ed è stato in grado di avvicinare il genere neomelodico a quello pop come nessun artista prima di lui era stato in grado di fare. curiosità ...

Advertising

Marilena0407 : @nekosbaka @ilsabino1994 @Filippo15056359 C’entra centra.. è una questione dì “status”. Come quando ti piace ascolt… - radiocalabriafm : Gigi D'Alessio - T'innamori e poi - ChiodiDonatella : RT @AlesAlong: Da maestro dell'amore a causa involontaria di divorzio: cosa c'è nel video di Gigi D'Alessio, scritto da me oggi per gli ami… - RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - Io mammeta e tu (feat. Renato Carosone) - buffolibarbara : ma perché nelle trasmissioni americane c’è Ariana Grande e qui abbiamo Gigi d’Alessio -