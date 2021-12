Advertising

SkyTG24 : #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove… - SkyTG24 : #Usa, per Time Elon Musk è la Persona dell'anno - MediasetTgcom24 : Time, Elon Musk è la Persona dell'anno 2021 #Time - il_piccolo : Elon Musk, un sogno tra le stelle - messveneto : Elon Musk, un sogno tra le stelle: Il fondatore di Tesla e SpaceX chiude un 2021 mirabile come «persona dell’anno» … -

è la persona dell'Anno 2021 per Time. 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove potremo abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman: ..., che fa anche mille altre cose - vuole portarci su Marte, fare viaggiare uomini e merci sottoterra ad alta velocità con la Boring Company e vuole impiantarci con la sua Neuralink un ..."SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere Co2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati". Lo twitta Elon Musk, aggiungendo in un secondo cinguettio c ...