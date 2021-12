Albero di Natale? Né vero né finto: “È una torta avvelenata dal consumismo” (Di martedì 14 dicembre 2021) Se vogliamo ricorrere alla matematica, non c’è gara tra l’Albero di Natale vero e quello finto. In termini di anidride carbonica equivalente, per la coltivazione e il trasporto del primo emettiamo 0,522 chilogrammi. Per uno artificiale invece, a... Leggi su today (Di martedì 14 dicembre 2021) Se vogliamo ricorrere alla matematica, non c’è gara tra l’die quello. In termini di anidride carbonica equivalente, per la coltivazione e il trasporto del primo emettiamo 0,522 chilogrammi. Per uno artificiale invece, a...

Advertising

sbonaccini : Il nuovo albero di Natale in Piazza San Francesco a Modena, realizzato ad uncinetto con coloratissima lana riciclat… - juventusfc : L'avete già fatto l'albero? ?? #JuventusXMasLab ?? ?? - RaiRadio2 : E voi, lo avete già fatto l'albero di Natale??? Se non lo avete ancora ultimato, ecco le decorazioni 'lunatiche' da… - SMSNEWSOFFICIAL : Camille Cabaltera: Arriva in radio il 14 dicembre “Farfalla sull’albero di Natale” - __Hubble__ : RT @sisalvichicovid: L’albero di Natale è già caduto 3 volte grazie amici miei -