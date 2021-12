Vaccini per i bimbi, 15.000 prenotati. Giani: "E per la Toscana non prevedo restrizioni" (Di lunedì 13 dicembre 2021) I nuovi contagiati sono 703. Aumenta il tasso di positività. Il presidente è ottimista: "La nostra regione vive una delle situazioni meno peggiori" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 13 dicembre 2021) I nuovi contagiati sono 703. Aumenta il tasso di positività. Il presidente è ottimista: "La nostra regione vive una delle situazioni meno peggiori"

Advertising

CottarelliCPI : Credo che ormai le polemiche con i novax accaniti siano una perdita di tempo. Acceleriamo piuttosto la terza dose p… - AlbertoBagnai : Apprendo dal TGR che per alcune categorie “fare” i vaccini è “mandatorio”. Spero che essere analfabeti resti “opzionale”. - NicolaPorro : ?? Le dosi che mancano, l’appello di Salvini per il Quirinale e il caro bollette anche sull’acqua. Questo e altro ne… - PLWilds : Potremmo finire per uccidere migliaia dei nostri bambini con questi vaccini non testati per la sicurezza, non ci so… - unonessuno21 : RT @autocostruttore: Il primario di Piacenza: «Da oggi tutta la terapia intensiva per il Covid. Il passato non ha insegnato niente» Dura am… -