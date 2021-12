“Una povera pazza”. Selvaggia Lucarelli e l’altra, finisce a offese: “Ecco perché scatena odio” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre 1,9 milioni di persone la seguono, di conseguenza, 1,9 milioni di utenti possono essere influenzati dai temi che lei tratta ogni giorno. Finché si parla di viaggi, make-up, stile è un conto. Ma se l’argomento della giornata è il vaccino anti-Covid la questione si fa più delicata e c’è chi, assistendo, non può lasciar correre. Quello che è accaduto in queste ore sul profilo dell’influencer Chiara Nasti ha indignato Selvaggia Lucarelli. Tutto è cominciato quando Chiara Nasti ha svelato ai suoi ammiratori di essere estremamente diffidente nei confronti del vaccino contro il coronavirus e, perciò, di non essersi vaccinata. Inoltre la 23enne, che è stata positiva al Covid lo scorso novembre, ha chiesto pubblicamente ai media di parlare delle persone che oggi starebbero pagando lo scotto del siero in questione sul fisico. Da lì è entrata in causa ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oltre 1,9 milioni di persone la seguono, di conseguenza, 1,9 milioni di utenti possono essere influenzati dai temi che lei tratta ogni giorno. Finché si parla di viaggi, make-up, stile è un conto. Ma se l’argomento della giornata è il vaccino anti-Covid la questione si fa più delicata e c’è chi, assistendo, non può lasciar correre. Quello che è accaduto in queste ore sul profilo dell’influencer Chiara Nasti ha indignato. Tutto è cominciato quando Chiara Nasti ha svelato ai suoi ammiratori di essere estremamente diffidente nei confronti del vaccino contro il coronavirus e, perciò, di non essersi vaccinata. Inoltre la 23enne, che è stata positiva al Covid lo scorso novembre, ha chiesto pubblicamente ai media di parlare delle persone che oggi starebbero pagando lo scotto del siero in questione sul fisico. Da lì è entrata in causa ...

