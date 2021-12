Trucco occhi grafico e bold: Chanel Metiers d’Art 2021/2022 insegna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Così è il cat eye, riscritto nel backstage della sfilata Chanel Mètiers d’Art 2021/2022. Un Trucco occhi grafico e bold che è stato creato per lo show della Maison che porta in passerella le eccellenze artigianali. Quelle che saranno in vendita, in boutique, a partire dalla prossima primavera. Invece, il make up intenso creato nel backstage è già qui. Sotto i nostri occhi. E pronto per essere realizzato. Con gli strumenti ufficiali, utilizzati dai make up artist dello show che si è tenuto nel nuovo spazio parigino 19M. Trucco occhi grafico e bold: i segreti del backstage Incarnato fresco e sguardi grafici. Ecco, in sostanza il make up realizzato per la sfilata ... Leggi su amica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Così è il cat eye, riscritto nel backstage della sfilataMètiers. Unche è stato creato per lo show della Maison che porta in passerella le eccellenze artigianali. Quelle che saranno in vendita, in boutique, a partire dalla prossima primavera. Invece, il make up intenso creato nel backstage è già qui. Sotto i nostri. E pronto per essere realizzato. Con gli strumenti ufficiali, utilizzati dai make up artist dello show che si è tenuto nel nuovo spazio parigino 19M.: i segreti del backstage Incarnato fresco e sguardi grafici. Ecco, in sostanza il make up realizzato per la sfilata ...

Advertising

autosabotaggio : ti colava il trucco e non capivo perchè io fumavo e gli occhi rossi li avevi te - EnneDS : @AureliaDejaco Ti credo (poi in lockdown non volava un aereo che fosse uno) .. Non riesco a staccare gli occhi dall… - animagemella4 : #Amici21 ma un trucco occhi meno inquietante? - Miriam61136378 : RT @dreamhope13: Sono turbata dal trucco su gli occhi di Rea #amici21 - Yuki47604868 : Che bel trucco che ha rea sugli occhi #Amici21 -