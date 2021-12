Terza dose, Galli a iNews24: “Potrebbe indurre una risposta nei soggetti non hanno risposto alle prime due” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Da quasi due anni il personale sanitario battaglia, si espone e spesso viene svillaneggiato mentre sta curando i no-Vax ricoverati”. Ai nostri microfoni Massimo Galli, già direttore di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano risolleva il tema dell’obbligo vaccinale: “Comincio veramente a credere che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per tutti darebbe la possibilità di chiarire molte L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Da quasi due anni il personale sanitario battaglia, si espone e spesso viene svillaneggiato mentre sta curando i no-Vax ricoverati”. Ai nostri microfoni Massimo, già direttore di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano risolleva il tema dell’obbligo vaccinale: “Comincio veramente a credere che l’imposizione dell’obbligo vaccinale per tutti darebbe la possibilità di chiarire molte L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : La mia lezione sulla terza dose a @chetempochefa ospite di @fabfazio su @RaiTre, nel primo tweet come al solito tut… - chetempochefa : 'Con la terza dose rendiamo più solida la protezione contro la malattia grave, ma soprattuto ristabiliamo al protez… - HuffPostItalia : Iss: 'Terza dose ok nel 2° e 3° trimestre di gravidanza e in allattamento' - _RomamoR : @mar_aie Stavamo dentro casa, il rischio è alto. Lui è vaccinato e noi abbiamo fatto la terza dose, spero solo che… - Gio_Ebasta : Giovedì terza dose, e so contenta. Sarò cretina? Pazienza. -