Serie A, 12 mesi inibizione per l'assistente Tardino: non si è sottoposto al tampone per undici volte (Di martedì 14 dicembre 2021) Qualche settimana fa, la Procura Federale aveva aperto un procedimento per la mancata esecuzione dei tamponi preliminari a 11 gare dei campionati di Serie A e B e per la presentazione di richieste di rimborso all'AIA, basate su dichiarazioni mendaci, per il tesserato Andrea Tardino. Assistente arbitrale Can A e B, Tardino ha anche raggiunto un'accordo con la Procura, ed è stato sanzionato con una inibizione di 12 mesi. SportFace.

