Questo manichino «senza braccio» non è stato spacciato per un paziente Covid-19 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l'autenticità di un'immagine che ritrae due medici muniti di camice, mascherina chirurgica e schermo facciale, mentre si prendono cura di quello che appare come un manichino privo di un braccio. Il particolare del braccio mancante viene sottolineato nell'immagine attraverso un ovale e una freccia, entrambi di colore rosso. L'immagine oggetto della segnalazione è accompagnata da un testo in cui si legge: «Ragazzi, ma perché facciamo questi errori. Il manichino è senza braccio. Ve l'hò detto mille volte di stare attenti, poi anche i bischeri se ne accorgono. ma come lavorate?». L'autore del commento dà dunque per scontato che l'immagine sia stata utilizzata per illustrare lo ...

