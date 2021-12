Penny Market insieme a Too Good To Go contro lo spreco alimentare (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un modo innovativo ed efficiente per ridurre lo spreco alimentare, valorizzare le eccedenze e al contempo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Questo il senso della collaborazione tra Penny Market Italia e Too Good To Go, che prende il via a Milano, nei Penny Market di v.le Antonini e via Padova, dove è possibile acquistare ogni giorno la 'Magic Box' Too Good To Go a prezzi etici, contenente una selezione di prodotti di qualità, ma prossimi alla scadenza. Per ridurre gli sprechi alimentari e acquistare la propria 'Magic Box', che contiene prodotti a prezzi inferiori rispetto al loro valore nominale di vendita, bastano pochi passaggi. Dopo aver scaricato l'App To Good To Go, occorre selezionare il punto vendita ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Un modo innovativo ed efficiente per ridurre lo, valorizzare le eccedenze e al contempo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente. Questo il senso della collaborazione traItalia e TooTo Go, che prende il via a Milano, neidi v.le Antonini e via Padova, dove è possibile acquistare ogni giorno la 'Magic Box' TooTo Go a prezzi etici, contenente una selezione di prodotti di qualità, ma prossimi alla scadenza. Per ridurre gli sprechi alimentari e acquistare la propria 'Magic Box', che contiene prodotti a prezzi inferiori rispetto al loro valore nominale di vendita, bastano pochi passaggi. Dopo aver scaricato l'App ToTo Go, occorre selezionare il punto vendita ...

