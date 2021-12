Pedri: 'Con il Napoli del mio amico Fabian Ruiz sarà dura' (Di lunedì 13 dicembre 2021) TORINO - " Il Napoli è un rivale difficile , ma non c'è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca anche Fabian Ruiz che è un mio amico ". A margine della cerimonia, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) TORINO - " Ilè un rivale difficile , ma non c'è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca ancheche è un mio". A margine della cerimonia, ...

Advertising

sportli26181512 : #Pedri: 'Con il Napoli del mio amico #FabianRuiz sarà dura': 'Ma non c'è ostacolo che non si possa superare... Il m… - CalcioNews24 : #Barcellona, Pedri sul #GoldenBoy. E il sorteggio con il #Napoli...??? - pietromichi : @belushivive @massimozampini @NonSoloJuve Ma non credi che se fossero già del livello di Pedri, Gavi & co. sarebber… - DanieleGianca : @BDario22 @OfficialASRoma Eh certo, ti prepara ad un eventuale posto in prima squadra, lo stesso Barca fa così. Ped… - vincentperez95 : RT @sport: #FCB ???? ?? 'Tuttosport' publica este domingo una entrevista con Pedri -