"Non me l'aspettavo". Elettra Lamborghini crolla in tv: fa ancora male e non riesce proprio a frenare le lacrime (Di lunedì 13 dicembre 2021) Elettra Lamborghini è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tanti gli argomenti toccati nell'intervista andata in onda durante la puntata di domenica 12 dicembre. A iniziare dal desiderio di diventare mamma. A più di un anno dalle nozze con AfroJack, la cantante ha spiegato di volere un figlio ma senza fretta: "Arriverà – ha spiegato nello studio di Silvia Toffanin – magari quando mi coprirò di più – ha scherzato l'ereditiera -. A settembre circolava la notizia che fossi incinta e ci ho pensato, sicuramente mi piacerebbe in futuro, ma penso che vorrei fare ancora tante cose prima". Elettra Lamborghini ha poi aggiunto: "Non devo farlo perché sono sposata, ma credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora ...

