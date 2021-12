Mercato Roma, la strategia di Tiago Pinto: Aarons e Grillitsch per gennaio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma - Mourinho è stato chiaro: non si aspetta grandi investimenti per gennaio, ma un paio di rinforzi arriveranno. Perché anche ieri, pur evidenziando di essere in perfetta sintonia con la proprietà, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021)- Mourinho è stato chiaro: non si aspetta grandi investimenti per, ma un paio di rinforzi arriveranno. Perché anche ieri, pur evidenziando di essere in perfetta sintonia con la proprietà, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Roma Mercato Roma, la strategia di Tiago Pinto: Aarons e Grillitsch per gennaio ROMA - Mourinho è stato chiaro: non si aspetta grandi investimenti per gennaio, ma un paio di ... La società sta facendo di tutto per accontentarlo sul mercato: anche se non ci saranno grandi ...

Lazio, Sarri e il mercato: altri segnali alla società ROMA - Chiaro e coinciso, Maurizio Sarri, quando gli chiedono se si aspetta qualcosa dal mercato per gennaio. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 2 - 1, il tecnico della Lazio ha richiamato l'...

Roma, 8 milioni per un centrocampista: l'ultima idea Calciomercato.com L’Edicola, Mourinho contro la bestia nera Spezia. Tiago Pinto al lavoro sul mercato Tutta la rassegna stampa in un clic LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mou chiede aiuto: “A gennaio niente follie”. Però la Roma cerca rinforzi. Conference, la Roma sulla carta la più forte del torneo. IL MESS ...

Mou: “Niente colpi” Il mercato giallorosso darà equilibrio alla rosa Qualcosa si muoverà, ma a gennaio non arriveranno titolari o colpi a sorpresa. A fare chiarezza sul tipo di rinforzi che la Roma sta cercando in vista ...

