L’Eredità, chi è il professore Andrea Cerelli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande novità a L’Eredità. Da lunedì 13 dicembre 2021, infatti, debutta il professore: un giovane di bell’aspetto che affiancherà la professoressa Samira Lui, fornendo chiarimenti nel corso del game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ma chi è il professore de L’Eredità 2021? Si chiama Andrea Cerelli, ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile: si compone così la coppia Andrea/Samira. Quella attuale rappresenta la ventesima ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grande novità a. Da lunedì 13 dicembre 2021, infatti, debutta il: un giovane di bell’aspetto che affiancherà lassa Samira Lui, fornendo chiarimenti nel corso del game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ma chi è ilde2021? Si chiama, ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo delè affidato anche a una figura maschile: si compone così la coppia/Samira. Quella attuale rappresenta la ventesima ...

Advertising

CorriereCitta : Andrea Cerelli: chi è, età, Instagram e lavoro del nuovo “professore” a L’Eredità - infoitcultura : L’Eredità novità, arriva il primo professore uomo: ecco di chi si tratta - tuttopuntotv : L’Eredità novità, arriva il primo professore uomo: ecco di chi si tratta #leredita - 1897_frank : @FBiasin Paragonare conte ed inzaghi e come paragonare malgioglio a belen e dite chi è bella, inzaghi eredita un la… - redazionerumors : Andrea Cerelli è pronto per la sua nuova avventura come 'Professore' nella fortunata trasmissione di Rai 1 'L'Eredi… -