La felicità mi tormenta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Certe sere torno a casa e mia figlia non c’è: è uscita, è da un’amica, tornerà o non tornerà a dormire, e comunque l’anno prossimo andrà a scuola a Dublino, sempre che a giugno venga promossa. Le ho detto che quindi farò il mio studio nella sua stanza, e che finalmente avrò un armadio, lei ci ha pensato un attimo e ha detto che sì, è meglio, perché comunque non sa per quanto tempo tornerà a casa prima di andare via del tutto. Ma io stavo scherzando, ho pensato. Forse stai scherzando anche tu, ho sperato. L’ho guardata ed era seria, non solenne ma seria, normale, molto presa dai suoi capelli che non stanno più gonfi da un lato e che quindi sono un grosso problema, molto scontenta di un ciuffo che è cresciuto sbagliato e che rischia di rovinarle tutta la faccia e dunque la vita. Sofi, Gaia, Giorgia, Irene, Arianna, correte a salvare quel ciuffo, correte a occuparvi delle cose ...