Falla in Java, scatta l’allarme rosso sulla Rete. E non è un’esercitazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli esperti dell’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza avvertono di una vulnerabilità nel codice della Apache Foundation, tra i più diffusi al mondo e usato anche su Marte. Riguarda server, smartwatch e tablet Leggi su repubblica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli esperti dell’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza avvertono di una vulnerabilità nel codice della Apache Foundation, tra i più diffusi al mondo e usato anche su Marte. Riguarda server, smartwatch e tablet

Advertising

domenicoraguseo : RT @yoroisecurity: Falla in Java, scatta l’allarme rosso sulla Rete. E non è un’esercitazione - jackfollasb : Falla in Java, scatta l’allarme rosso sulla Rete. E non è un’esercitazione - arcamasilum : Falla in Java, scatta l’allarme rosso sulla Rete. E non è un’esercitazione | Grazie Italian Tech per la citazione - yoroisecurity : Falla in Java, scatta l’allarme rosso sulla Rete. E non è un’esercitazione - UniversoSocialM : Falla in Java, scatta l’allarme rosso sulla Rete. E non è un’esercitazione -