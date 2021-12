Esplosione Ravanusa | sale il numero dei morti | trovati altri corpi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I Vigili del Fuoco dopo un’altra lunga notte di ricerche hanno individuato quattro dei sei dispersi dell’della palazzina di: isalgono adesso a sette. Si aggrava ulteriormente il bilancio provvisorio della tragicadella palazzina di quattro piani di, in provincia di Agrigento, per una fuga di gas. Alle prime ore della mattina, intorno alle 6:30, i Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche dei dispersi hanno individuato ed estratto dalle maceriequattrosenza vita. (screenshot video)Secondo quanto si apprende i cadaveri erano tutti vicini: sarebbero della donna al nono mese di gravidanza, Selene Pascariello, del marito Giuseppe Carmina e dei genitori di quest’ultimo, Angelo Carmina ed Enza ...

Advertising

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - LaNotiziaTweet : Trovati altri corpi tra le macerie delle palazzine di #Ravanusa. Sale a 7 il bilancio delle vittime dell’esplosione… - fcolarieti : Trovati altri corpi tra le macerie delle palazzine di Ravanusa. Sale a 7 il bilancio delle vittime dell’esplosione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Sabato notte c'è stato un grave incidente ain provincia di Agrigento a causa di una ...da Italgas che ha comunicato l'avvenuto isolamento del tratto di rete interessato dall'e l'...Italgas Dopo l'di, Italgas ha comunicato che il suo servizio di pronto intervento nell'ultima settimana non ha ricevuto segnalazioni di alcun tipo relative a perdite di gas provenienti dalla ...Tragedia di Ravanusa, 7 le vittime e ancora 2 i dispersi. Cronaca - Aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo ...Individuati ed estratti dai vigili del fuoco i corpi di quattro dispersi tra le macerie dell’esplosione a Ravanusa, in provincia di AGRIGENTO. Si tratta di due adulti e due giovani. I primi tre cadave ...