Errore Sorteggi Champions League | cosa è successo e perché sono stati rifatti

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilo dellada rifare per un? Potrebbe sembrare uno scherzo, ma altro non è la realtà di quanto accaduto lunedì 13 dicembre. C'erano da definire gli accoppiamenti relativi agli ottavi di finale che, come da tradizione e dopo la fase a gironi, vengono formati attraverso l'estrazione dei bussolotti dalle urne. Operazioni che si immagina, in una manifestazione in cui c'è un giro d'affari da centinaia di milioni di euro, difficilmente avrebbe potuto celare insidie tali da immaginare la necessità di rifare le operazioni.: a Juventus e Inter era andata bene A non credere ai propri occhi cistate forse proprio le due società italiane impegnate, alle quali le prime estrazioni erano pure andate ...