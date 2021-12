Elon Musk è la persona dell’anno 2021 per la rivista Time (Di martedì 14 dicembre 2021) Elon Musk, il fondatore di Tesla e Space X è stato nominato persona dell'anno dalla rivista Time. "L'uomo più ricco del mondo non possiede una casa e recentemente ha venduto la sua fortuna. Lancia satelliti in orbita e sfrutta il Sole; guida un'auto che ha creato che non usa benzina e ha a malapena bisogno di un autista. Con un guizzo del suo dito, il mercato azionario vola o sviene. Sogna Marte mentre cavalca la Terra". Così lo ha descritto la rivista statunitense, etichettandolo anche come "genio" e "visionario", tra le altre cose.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021), il fondatore di Tesla e Space X è stato nominatodell'anno dalla. "L'uomo più ricco del mondo non possiede una casa e recentemente ha venduto la sua fortuna. Lancia satelliti in orbita e sfrutta il Sole; guida un'auto che ha creato che non usa benzina e ha a malapena bisogno di un autista. Con un guizzo del suo dito, il mercato azionario vola o sviene. Sogna Marte mentre cavalca la Terra". Così lo ha descritto lastatunitense, etichettandolo anche come "genio" e "visionario", tra le altre cose.video width="746" height="420" ...

