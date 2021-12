Delitto Misterbianco | l’inviata di Rai 2 minacciata mentre lavora | «Vattene o chiamo i miei amici»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nicole Di Giulio, inviata per il programma di approfondimento di Rai 2 Ore 14, nella giornata di oggi si trovava in collegamento da, il comune siciliano diventato famoso negli ultimi giorni perché qui è stata uccisa a colpi di pistola Giovanna Cantarero. Il cerchio si stringe sempre di più attorno all’assassino, un uomo che – da quanto emerso – avrebbe avuto una relazione con lei. Nel corso della diretta, come è stato sottolineato anche su Twitter da chi ha espresso solidarietà alla giornalista,è stata. LEGGI ANCHE >>> La giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina utilizza IG per identificare l’uomo e denunciarlo Giornalistadel @tg2rai che sta facendo la cronaca da #dove è ...

...serata di venerdì scorso in una strada della periferia trae Catania. L'uomo avrebbe avuto una relazione definita 'burrascosa' con la vittima ed è irreperibile dalla notte del. ......serata di venerdì scorso in una strada della periferia trae Catania . L'uomo avrebbe avuto una relazione definita "burrascosa" con la vittima ed è irreperibile dalla notte del. ...La persona, nota alle forze dell'ordine, avrebbe circa 30 anni ed è sposato oltre a lavorare in un centro scommesse. Davanti il panificio venerdì scorso si sarebbe presentato indossando un casco e all ...Un’esecuzione che ha lasciato tutti sgomenti ed ha privato per sempre una bimba di quattro anni (nata da una precedente relazione) dell’affetto della sua mamma. L’uomo avrebbe avuto una relazione defi ...