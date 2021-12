Coppa Italia, il Benevento ritrova Zufferli: in campionato rosso a Glik (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tempo di Coppa Italia per il Benevento. Mercoledì, calcio di inizio ore 21, i giallorossi scenderanno in campo al “Franchi” per affrontare la Fiorentina. La gara tra le formazioni di Caserta e Italiano sarà diretta da Luca Zufferli di Udine. Il fischietto friulano ha un precedente in stagione con la Strega, arbitrata in occasione della trasferta di Como: pareggio per uno a uno e cartellino rosso estratto nei confronti di Kamil Glik. Gli assistenti nel match con i viola saranno Gianluca Sechi di Sassari e Marco Ceccon di Lovere. Secondo incrocio stagionale con il sardo, ammirato al “Ciro Vigorito” in occasione del successo con il Cosenza (3-0). Il bergamasco, invece, sarà alla prima con il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tempo diper il. Mercoledì, calcio di inizio ore 21, i giallorossi scenderanno in campo al “Franchi” per affrontare la Fiorentina. La gara tra le formazioni di Caserta eno sarà diretta da Lucadi Udine. Il fischietto friulano ha un precedente in stagione con la Strega, arbitrata in occasione della trasferta di Como: pareggio per uno a uno e cartellinoestratto nei confronti di Kamil. Gli assistenti nel match con i viola saranno Gianluca Sechi di Sassari e Marco Ceccon di Lovere. Secondo incrocio stagionale con il sardo, ammirato al “Ciro Vigorito” in occasione del successo con il Cosenza (3-0). Il bergamasco, invece, sarà alla prima con il ...

