Carol Alt | «Senna? Ci conoscemmo a una sfilata Guardava solo me Alla sua morte rimasi sotto choc»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervistaAlt. Modella e attrice, è stata anche la compagna di Ayrton. Racconta la loro relazione, il loro incontro. «A unadi Salvatore Ferragamo: io indossavo un cappotto corto rosso con i bottoni. Lui noni fotografi, era fisso su di me». La prima cosa che le ha detto? «“Grazie”, perché per non farlo sfigurare davanti ai flash mi sono tolta i tacchi e sono rimasta scalza». Il vostro segreto? «La chimica». Un ricordo? «Una cena a Milano, una delle prime allo scoperto con pochi amici: prendo il tovagliolo e dentro c’era un orologio, un suo regalo. L’ho fatto volare inavvertitamente e ho distrutto gran parte dei bicchieri». Come apprese la notizia della? «Ero in Florida e avevo la tv accesa. Avrei dovuto raggiungerlo in Italia la settimana ...