Caos gas, tra rubinetti chiusi e Nord Stream 2. La minaccia di Lukashenko all’Ue (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Se le sanzioni che ci stanno imponendo o ci imporranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non saremo in grado di rispondere in nessun altro modo, ricorreremo a questa misura severa”, tagliando il gas all’Europa. Le parole minacciose del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko si inseriscono in una fase complicatissima caratterizzata, da un lato, dalle intenzioni del nuovo governo tedesco di provare ad essere meno indulgente con Mosca rispetto alla gestione merkeliana e, dall’altro, dalle manovre sino-russe che premono militarmente e geopoliticamente sull’Ue. L’unica certezza è che nel Vecchio continente le riserve di gas diminuiscono e le bollette aumentano vertiginosamente, con l’energia trasformata in clava geopolitica. Così il gasdotto Nord Stream 2 sta diventando sempre di più la scintilla di un possibile ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Se le sanzioni che ci stanno imponendo o ci imporranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non saremo in grado di rispondere in nessun altro modo, ricorreremo a questa misura severa”, tagliando il gas all’Europa. Le parole minacciose del presidente bielorusso Aleksandrsi inseriscono in una fase complicatissima caratterizzata, da un lato, dalle intenzioni del nuovo governo tedesco di provare ad essere meno indulgente con Mosca rispetto alla gestione merkeliana e, dall’altro, dalle manovre sino-russe che premono militarmente e geopoliticamente sull’Ue. L’unica certezza è che nel Vecchio continente le riserve di gas diminuiscono e le bollette aumentano vertiginosamente, con l’energia trasformata in clava geopolitica. Così il gasdotto2 sta diventando sempre di più la scintilla di un possibile ...

Advertising

formichenews : Caos #gas, tra rubinetti chiusi e #NordStream2. La minaccia di Lukashenko all’Ue L'articolo di @FDePalo ??… - Nazione_Umbria : Incendiano la cella e lanciano bombolette del gas in corridoio, caos in carcere - O_Guappo : @TwittGiorgio @ilgiornale nn per fare il sostenibile che va molto di moda(anche i moratti lo sono forse xchè hanno… - Rinointerista : RT @paolog18: @Rinointerista Tutto il settore è incasinato, mancano i microchip ed altre componenti elettroniche, quest’anno si è perso un… - paolog18 : @Rinointerista Tutto il settore è incasinato, mancano i microchip ed altre componenti elettroniche, quest’anno si è… -