Barcellona, Pedri: «Contento di aver vinto il Golden Boy. Sul Napoli…» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy: le sue dichiarazioni Pedri, centrocampista del Barcellona, ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Golden BOY – «Sono molto Contento di stare qui per ricevere il premio come le altre leggende che in passato lo hanno vinto. È bellissimo aver vinto lo stesso premio di Messi, è un onore incredibile». NAPOLI IN EUROPA LEAGUE – «È un rivale difficile, ma non c’è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca anche Fabian Ruiz che è un mio amico». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), centrocampista del, ha parlato a margine della premiazione delBoy: le sue dichiarazioni, centrocampista del, ha parlato a margine della premiazione delBoy. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.BOY – «Sono moltodi stare qui per ricevere il premio come le altre leggende che in passato lo hanno. È bellissimolo stesso premio di Messi, è un onore incredibile». NAPOLI IN EUROPA LEAGUE – «È un rivale difficile, ma non c’è ostacolo che non si possa superare. È una squadra unita e compatta, ci gioca anche Fabian Ruiz che è un mio amico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

