Asl Benevento, tutto pronto per vaccinare i bambini (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fervono i preparativi per l’apertura di giovedì 16 dicembre, dell’Hub vaccinale rivolto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni ed alle loro famiglie, allestito nel sito industriale Asi di Ponte Valentino a Benevento. I bambini, registrati in piattaforma tramite il link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, verranno convocati per ricevere la dose di vaccino presso il Centro vaccinale che sarà attivo dalle ore 9,30 alle 15,00. L’hub di Ponte Valentino nasce dalla collaborazione con il Consorzio ASI con cui, insieme a Confindustria, era già stato sperimentato con successo tale modello operativo.“Oltre alla possibilità di vaccinare i bambini – dichiara il Direttore Generale dell’ASL BN, Gennaro Volpe – abbiamo previsto anche percorsi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Fervono i preparativi per l’apertura di giovedì 16 dicembre, dell’Hub vaccinale rivolto aitra i 5 e gli 11 anni ed alle loro famiglie, allestito nel sito industriale Asi di Ponte Valentino a. I, registrati in piattaforma tramite il link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino, verranno convocati per ricevere la dose di vaccino presso il Centro vaccinale che sarà attivo dalle ore 9,30 alle 15,00. L’hub di Ponte Valentino nasce dalla collaborazione con il Consorzio ASI con cui, insieme a Confindustria, era già stato sperimentato con successo tale modello operativo.“Oltre alla possibilità di– dichiara il Direttore Generale dell’ASL BN, Gennaro Volpe – abbiamo previsto anche percorsi ...

