(Di domenica 12 dicembre 2021) Dall’elettronica all’abbigliamento, ecco i principali brand che aderiscono alla piattaforma. Utilizzare valute virtuali nell’economia reale in modo totalmente sicuro e trasparente. È questa la principale novità di, il primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa.è stata realizzata da, exchange company italiana fondata dagli imprenditori umbri Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini e Alice Ubaldi. L’innovativa applicazione rappresenta una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute: per la prima volta in Italia, infatti, le criptovalute potranno essere utilizzate nell’economia ...

Advertising

UPrezzo : ??Amazon Fresh sbarca sotto le due Torri: anche a Bologna i clienti Prime possono fare la spesa quotidiana su Amazon… - UPrezzo : ??Amazon Fresh sbarca sotto le due Torri: anche a Bologna i clienti Prime possono fare la spesa quotidiana su Amazon… - UPrezzo : ??Amazon Fresh sbarca sotto le due Torri: anche a Bologna i clienti Prime possono fare la spesa quotidiana su Amazon… - VivaLowCost : ??Amazon Fresh sbarca sotto le due Torri: anche a Bologna i clienti Prime possono fare la spesa quotidiana su Amazon… - infoiteconomia : Spesa quotidiana coi Bitcoin? qui si fa in piena semplicità grazie al Crypto Smart Market -

Ultime Notizie dalla rete : Spesa quotidiana

Computer Magazine

Ho realizzato molto tardi che il piano non è parte della vitadi tutti, quando una volta ... Scrivo un po' di tutto, dalla lista dellaalle frasi che mi vengono in mente sul mio diario. ......paure relative ai rischi ecologici hanno già influenzato negativamente la propria vita. ... Leggi Anche 'Il 64% dellaper missioni militari è per proteggere gli interessi di aziende che ...I ragazzi realizzeranno servizi di “welfare leggero” in particolare come disbrigo pratiche, assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane e altro ...Sono decine e decine le famiglie lissonesi che oggi faticano a fare persino la spesa quotidiana e che devono ricorrere ai pacchi di aiuti alimentari per riuscire a mettere assieme pasti decenti. Diffi ...