Siracusa | festa di Santa Lucia | cosa non si deve mangiare L’usanza da rispettare

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il 13 Dicembre si festeggia, e un tempo questo giorno coincideva con il solstizio d’Inverno. È la notte più lunga dell’anno e viene celebrata in tutta Italia ma in particolare modo ain Sicilia, di cui laè la patrona. LEGGI ANCHE: —è la Candelora? Significato, proverbio e che tempo farà In questa giornata una statua in argento dellacon all’interno le sue reliquie, sfila per le strade della città per poi tornare al Duomo di. Leggenda vuole che nel girono diuna terribile carestia terminò: navi piene di grano entrarono in porto. Ecco perché in occasione dio questala tradizione culinaria prevede di nonalimenti fatti ...

Perché si festeggia Santa Lucia? Un po' come nel caso del Natale, lasimboleggia la vita che ... per diverse ragioni poi si è radicata in alcune province, non solo a(dove avvenne la sua ...La festività cristiana non si festeggia solo in Italia, e in particolare a, ovvero la città di origine della Santa, ma è unasentita in tutta Europa specialmente nei paesi scandinavi. ...sfila per le strade della città per poi tornare al Duomo di Siracusa. Leggenda vuole che nel girono di Santa Lucia una terribile carestia terminò: navi piene di grano entrarono in porto. Ecco perché ...Amata e pregata con grande ammirazione. E’ una santa molto presente nella devozione popolare e la cui ricorrenza è celebrata il 13 ...