PlayStation | rumor su un possibile State of Play di dicembre

Leggi su tuttotek

(Di domenica 12 dicembre 2021) Diversidiffusi in queste ore sul web fanno pensare all’arrivo imminente di unoofda parte dinel corso di questo mese Solo due giorni fa, i The Game Awards 2021 hanno portato davanti agli occhi dei videogiocatori un grande numero di titoli in dirittura d’arrivo, o in via di sviluppo dai creatori dell’industria videoludica. Oltre al’ giochi prodotti da parte degli studi, sono stati effettuati diversi annunci da parte di Microsoft, come ad esempio i titoli che saranno lanciati in esclusiva su GamePass; al contempo, ancheha sfoggiato le sue opere previste per i prossimi mesi, tra cui il tanto atteso Horizon Forbidden West ed un nuovo titolo da parte del creatore della raccapricciante saga horror di Silent Hill. Mentre si ...