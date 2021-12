Patrick Zaki da Fazio: 'Grazie a Liliana Segre che mi ha ispirato, in futuro vorrei vivere a Bologna' (Di domenica 12 dicembre 2021) Una scena che avremmo voluto tutti vedere. E finalmente è accaduta. 'Grazie a tutti voi se sono a casa. Adesso sto bene e devo ringraziare tutti perché sto ancora cercando di capire cosa mi è successo,... Leggi su globalist (Di domenica 12 dicembre 2021) Una scena che avremmo voluto tutti vedere. E finalmente è accaduta. 'a tutti voi se sono a casa. Adesso sto bene e devo ringraziare tutti perché sto ancora cercando di capire cosa mi è successo,...

