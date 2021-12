Notino | in Italia ricavi +100% in un solo anno e nel 2022 arriva a Milano

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il più grande negozio online di profumi e cosmetici in Europa ha registrato numeri da record, soprattutto inL’azienda ha registrato un fatturato annuo di 561 milioni di euro nel 2020, con un aumento di oltre 179 milioni di eurorispetto all’precedente, pari a una crescita del 42% su base annua. Anche per il 2021 si prospetta una crescita in linea con l’andamento dello scorso. Le spedizioni processate ad oggi ammontano a 900.000, con uno spiccato interesse neglini per i prodotti dedicati alla cura dei capelli. “Il mercatono ricopre per noi un ruolo chiave e sul quale vogliamo puntare ancora di più nei prossimi anni. Per questo siamo lieti di annunciare oggi che nelapriremo un deposito e un centro gestionale nella capitale economica del Belpaese, ...