Live Napoli-Empoli 0-0 Spalletti punta su Ounas e Mertens (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Napoli ha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni per Spalletti costretto a vincere per agganciare il Milan e... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilha perso il primato dopo la sconfitta contro l'Atalanta ma non ha perso la voglia di lottare. Resta l'emergenza infortuni per Spalletti costretto a vincere per agganciare il Milan e...

Advertising

boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: - Iamnaples : ?? FISCHIO D'INIZIO AL MARADONA #NapoliEmpoli #LiveIamNaples - boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: - MondoNapoli : LIVE - Inizia la sfida tra Napoli ed Empoli: primo pallone per gli ospiti - - boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: -