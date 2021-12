La scuola non deve educare alla “sofferenza” ma alla gioia nell’apprendimento: l’UdA della felicità per secondaria I grado (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli ultimi giorni non sono stati i più felici per la scuola italiana. Non lo sono stati per i docenti e i dirigenti scolastici più sensibili e non lo sono stati neppure per gli alunni, costretti a confrontarsi, non già con la scuola delle competenze e delle abilità, con la scuola che pianifica il futuro, ma con altro. Con una scuola arrogante, presuntuosa, addirittura della "sofferenza". Ma la scuola, mio caro Crepet, tra studio e gioco - come scrive Disha Nawani - gerarchizza, volenti o nolenti, le emozioni e quelle che sono da considerare le esperienze umane e i compensi ad esse associate, dove una (astenersi dal piacere) è uno stato desiderabile e l'altro (indulgere al piacere) no. Non sono giochi di parole o le uscite mediatiche a far migliorare la ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 dicembre 2021) Gli ultimi giorni non sono stati i più felici per laitaliana. Non lo sono stati per i docenti e i dirigenti scolastici più sensibili e non lo sono stati neppure per gli alunni, costretti a confrontarsi, non già con ladelle competenze e delle abilità, con lache pianifica il futuro, ma con altro. Con unaarrogante, presuntuosa, addirittura". Ma la, mio caro Crepet, tra studio e gioco - come scrive Disha Nawani - gerarchizza, volenti o nolenti, le emozioni e quelle che sono da considerare le esperienze umane e i compensi ad esse associate, dove una (astenersi dal piacere) è uno stato desiderabile e l'altro (indulgere al piacere) no. Non sono giochi di parole o le uscite mediatiche a far migliorare la ...

