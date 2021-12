(Di domenica 12 dicembre 2021) Villeneuve d'Ascq (Francia) - Ildi- assente per squalifica - ed- in campo dal 35' al posto dell'infortunato Henrique - non va oltre lo 0 - 0 allo stadio 'Pierre - ...

Advertising

sportli26181512 : Il #Lilla ferma il #Lione di Emerson Palmieri e Paquetá: è 0-0: Il brasiliano out dalla sfida per squalifica, l'ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Lilla ferma

Corriere dello Sport

Il portiere franco - portoghese è poi protagonista dell'episodio che porta al calcio di rigore per il, non assegnato dopo l'intervento del Var (80').Ora invece la Signora è nel lotto delle prime assieme a Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United e, e lunedì potrà incontrare una tra Psg, Atletico Madrid,...fermati da un Lopes in giornata di grazia. Il portiere franco-portoghese è poi protagonista dell'episodio che porta al calcio di rigore per il Lilla, non assegnato dopo l'intervento del Var (80').Wolfsburg-Lilla 1-3 — Il Lilla sorprende e vince il match decisivo con il Wolfsburg, prendendosi 1° posto e ottavi. GRUPPO E. Bayern Monaco-Barcellona 3-0 — Per la prima volta dopo le ultime 17 stagio ...