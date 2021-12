GF Vip | svelata l’identità dell’ex tronista che potrebbe entrare a breve nella Casa

(Di domenica 12 dicembre 2021) A dare la notizia dell’ingressodel Grande Fratello Vip 6 di un exdi Uomini e Donne è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha specificato che si tratterebbe di un volto che non lasciato il segno nel programma di Maria De Filippi ma è talmente bello da poter conquistare le ragazzecreando nuove dinamiche. Stando a una soffiata arrivata al portale “Il Vicolo delle News”, ilin questione sarebbe Joele Milan. Quest’ultimo avrebbe lasciato Ilaria Melis, la corteggiatrice che frequentava da quando era uscito programma, proprio perda single come da esigenze degli autori. Sarà vero? Staremo a vedere nei prossimi giorni! Dello stesso argomentointeressarti anche… GF Vip, Alex Belli furioso: volano calci, ...

...condotta da Alfonso Signorini continuerà fino a marzo e la notizia è stata comunicata ufficialmente ainella puntata di venerdì 10 dicembre. Qualcosa ha però insospettito il pubblico.la ...Soleil Sorge, chi è l'uomo che l'aspetta fuori dal GfLa modella italo - americana è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d'Italia, Soleil ha messo in mostra il suo carattere da guerriera, così come aveva fatto all'Isola dei Famosi. Anche per questo motivo è una delle concorrenti più amate ...Ex concorrente del Grande Fratello Vip su Alex Belli e Soleil Sorge: “Tutto programmato", e spunta retroscena su Temptation Island e Delia.Da quando è iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato chiaro che la cosa più importante per Lulù Selassié, escluso l’amore confuso e irrazionale per Manuel Bortuzzo, sarebbe stata la ...