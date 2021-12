'Devo controllare il contatore', ma il finto tecnico truffa la nonnina e le porta via soldi e bancomat (Di domenica 12 dicembre 2021) ANCONA - 'Buonasera signora, posso entrare in casa? Devo controllare il contatore del gas, per la lettura'. Sarebbe cominciata con questa richiesta la truffa che venerdì pomeriggio ha avuto come ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 12 dicembre 2021) ANCONA - 'Buonasera signora, posso entrare in casa?ildel gas, per la lettura'. Sarebbe cominciata con questa richiesta lache venerdì pomeriggio ha avuto come ...

Advertising

ayofrankoo : devo controllare se ho chiuso bene la macchina almeno 3 volte o non mi trovo - s8neavt : devo controllare l’agenda - bhosonosottona : prima di iniziare a seguire qualcuno devo imparare a controllare prima il suo profilo, perchè ho iniziato a seguire… - SilvanaSilvamaj : RT @immudalgregge: 'Signora senza il GreenPass non può entrare' 'Ma io devo andare a controllare il diabete' Ospedale di Chieti, Abruzzo.… - Lacinella1 : @Giggia1978 @francib3_99 Ma cosa devo rosicare? State ogni due minuti a controllare se si bacia non si bacia se si… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo controllare 'Devo controllare il contatore', ma il finto tecnico truffa la nonnina e le porta via soldi e bancomat ANCONA - 'Buonasera signora, posso entrare in casa? Devo controllare il contatore del gas, per la lettura'. Sarebbe cominciata con questa richiesta la truffa che venerdì pomeriggio ha avuto come vittima un'anconetana di 83 anni. L'anziana è stata ...

Come scegliere l'assicurazione giusta in base a età o esigenze Cara Virginia, devo scegliere l'assicurazione ma non capisco quale sia quella giusta per me Il detto dice: la ... Non puoi controllare ciò che accade intorno a te, ma di certo puoi controllare le ...

«Devo controllare il contatore», ma il finto tecnico truffa la nonnina e le porta via soldi e bancomat Corriere Adriatico ANCONA - 'Buonasera signora, posso entrare in casa?il contatore del gas, per la lettura'. Sarebbe cominciata con questa richiesta la truffa che venerdì pomeriggio ha avuto come vittima un'anconetana di 83 anni. L'anziana è stata ...Cara Virginia,scegliere l'assicurazione ma non capisco quale sia quella giusta per me Il detto dice: la ... Non puoiciò che accade intorno a te, ma di certo puoile ...