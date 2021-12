Covid: presidente sudafricano Ramaphosa positivo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al test per il Covid. Lo ha detto la presidenza, precisando che Ramaphosa accusa solo 'sintomi lievi'. "Il presidente ha iniziato a non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) IlCyrilè risultatoal test per il. Lo ha detto la presidenza, precisando cheaccusa solo 'sintomi lievi'. "Ilha iniziato a non ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Sudafrica, positivo il presidente Cyril #Ramaphosa. - fanpage : In un video che sta circolando nelle ultime ore, il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco afferma che i mort… - chetempochefa : 'Qualcuno ha paura di fare il vaccino, io ho molto più paura che mio figlio prenda il covid. ' Presidente delle Re… - angeloavellinoo : @renata_gili Che vergogna il vostro presidente che esulta di twitter dopo che Povia è risultato positivo al covid ,questa non è medicina - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa,positivo al Covid.Accusa soltanto 'sintomi lievi'.Il capo di stato è in isol… -