Covid Napoli, contagiato esce di casa e si ferma a parlare con la gente (Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Argine hanno notato due persone confabulare tra loro e le hanno controllate. Napoli, beccato dalla Polizia I poliziotti hanno accertato che uno dei due, un 36enne di Volla con precedenti di polizia, risultava positivo al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Argine hanno notato due persone confabulare tra loro e le hanno controllate., beccato dalla Polizia I poliziotti hanno accertato che uno dei due, un 36enne di Volla con precedenti di polizia, risultava positivo al L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

